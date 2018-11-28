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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Devre arasında...

Fenerbahçe kurmayları performansı düşen ve teknik heyet ile sorun yaşayan Cezayirli futbolcu Benzia ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 03:00
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Devre arasında...

Sezın başındaki performansını aratan ve Sportif Direktör Comolli için “Futbolu bilmiyor” suçlaması yapan Yassine Benzia’nın bileti kesildi.

''Benzia'ya takım bul''

Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör Erwin Koeman ile de görüştükten sonra Cezayirli futbolcu için kararını verdi. Devre arasında satış listesine konacak olan Benzia’nın menajeri ile de görüşen Sarı-Lacivertliler’in, “Benzia’ya takım bul. Transferi için biz de yönetim olarak gereken kolaylığı göstereceğiz” dediği öğrenildi. Süper Lig’de 7, Avrupa Ligi’nde ise 2 karşılaşmada görev yapan Benzia hiç gol atamazken sadece 1-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçında Eljif’i golüne asist yaptı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 03:00
  1. Konya
  2. Fenerbahçe
  3. Yassine Benzia
  4. Sportif Direktör Comolli
  5. Damien Comolli

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