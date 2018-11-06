Fenerbahçe'de Anderlecht mesaisi devam ediyor
Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında 8 Kasım Perşembe günü Belçika'nın Anderlecht takımını misafir edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını devam ettirdi.06 Kasım 2018 Salı 16:44
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden idmanın çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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