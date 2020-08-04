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Spor

Fenerbahçe'de Alper Potuk belirsizliği

Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü veremeyen Alper Potuk, sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor. Alper'in maaşında indirim yapmak istediği de öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:20:00 -
Fenerbahçe'de Alper Potuk belirsizliği

Sözleşmesinde ciddi bir indirime giden ve yeni kontrata imza atan Alper Potuk beklentileri veremeyince gözden düştü.

İkinci yarıda da kadroda düşünülmeyen futbolcu, sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

Alper'in bu çerçevede yıllık ücreti dahil olmak üzere birçok mali konuda fedakarlık yaparak yeni bir takımda kariyerini sürdürme hedefi bulunuyor.

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu ile birçok kulüp ilgileniyor. Alper'in futbol oynamak adına maaşında indirim yapmaya hazır olduğu belirtildi.

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