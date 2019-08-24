Fenerbahçe zorlu deplasmanda! Muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:05
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında 3 puan arayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Maurico Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir
Mert
Caiçara
Chedjou
Pock
Behich
Soner
Azubuike
Visca
Arda
Elia
Demba Ba
Fenerbahçe
Altay
Sadık
Zanka
Jailson
Dirar
Emre
Ozan
Deniz
Rodrigues
Kruse
Muriqi
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