Fenerbahçe zorlu deplasmanda! Muhtemel 11'ler belli oldu Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak.



Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.



Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında 3 puan arayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Maurico Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, forma giyemeyecek.



MUHTEMEL 11'LER



Başakşehir

Mert

Caiçara

Chedjou

Pock

Behich

Soner

Azubuike

Visca

Arda

Elia

Demba Ba



Fenerbahçe

Altay

Sadık

Zanka

Jailson

Dirar

Emre

Ozan

Deniz

Rodrigues

Kruse

Muriqi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.