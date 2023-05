Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Giresunspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Fenerbahçe karşılaşmanın 20. dakikasında Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 68. dakikasında Riad Bajic sahneye çıktı ve Giresunspor'a 1-1 beraberliği getiren golü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 68'e, Giresunspor da 28'e yükseltti.

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak. Giresunspor ise normal fikstüre göre Hatayspor'la karşılaşacaktı. Hatayspor'un ligden çekilmesinden dolayı Giresunspor'un hanesine doğrudan 3 puan yazılacak.

Maçtan önce 67 puanı bulunan Fenerbahçe karşılaşmadan galibiyetle ayrılsaydı maç fazlasıyla Galatasaray'la aynı puana sahip olacaktı. Ancak mücadeleden beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler 68 puanla ikinci sırada kaldı. Lider Galatasaray'ın maç fazlasıyla 70 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip de Başakşehir'le karşılaşacak. Zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bitexen Giresunspor: 1 - Fenerbahçe: 1

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Alper Uludağ, Görkem Sağlam, Campuzano, Mejia (Dk. 64 Kuwas), Sergio (Dk. 90 Faruk Can Genç), Borjia Sainz (Dk. 90 Doğan Can Davas), Bajic (Dk. 79 Murat Cem Akpınar)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Perez (Dk. 75 Joshua King), Szalai, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 60 Crespo), Mert Hakan Yandaş (Dk. 60 Zajc), Rossi, Arda Güler, Batshuayi (Dk. 75 Pedro), Valencia (Dk. 60 Osayi Samuel)

Goller: Dk. 20 Batshuayi (Penaltı) (Fenerbahçe), Dk. 68 Bajic (Bitexen Giresunspor),

Sarı kartlar: Dk. 26 Kadir Seven, Dk. 70 Arias, Dk. 87 Alper Uludağ, 90+6 Faruk Can Genç, Dk. 90+8, Onurcan Piri (Yedek kulübesi) (Bitexen Giresunspor), Dk. 45+1 İsmail Yüksek, 90+8 Osayi Samuel (Fenerbahçe)