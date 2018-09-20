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Fenerbahçe Zagreb sınavında! Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında bu akşam deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşı karşıya gelecek.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:24
Fenerbahçe Zagreb sınavında! Muhtemel 11'ler

Başkent Zagreb'de Maksimir Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.

Avrupa kupaları tarihinde daha önce hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmeyen Fenerbahçe, bu akşam ilk kez Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak.

Teknik direktörlüğünü 47 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica'nın yaptığı Dinamo Zagreb, geçen sezon Hırvatistan Ligi'ni şampiyon tamamlamıştı.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek, 3 maç sonra galip gelen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında da kazanarak gruba iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

Avrupa'da 223. randevu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında bu akşam Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 223. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, seyircisi önündeki maçta 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 54 maça çıktı. 

Avrupa arenasında 223. maçını Dinamo Zagreb'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 95 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 328 gol gördü.

DINAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

STAT: Maksimir
HAKEM: Craig Pawson
SAAT: 22.00

MUHTEMEL 11'LER

DINAMO ZAGREB: Zagorac, Stojanovic, Kevin, Emir, Mario Musa, Sunjic, Hajrovic, Gojak, Olmo, Orsic, Gavranovic.
TEKNİK DİREKTÖR: Nenad Bjelica

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Reyes, İsmail, Jailson, Eljif, Benzia, Valbuena, Aatif, Slimani.
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 09:24
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