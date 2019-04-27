Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katılırken toplantı öncesi Fenerbahçe’nin ‘FENEROL’ kampanyası ile alakalı görseller dikkat çekti.

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