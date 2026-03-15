Fenerbahçe yönetimine gönderme! Arda Güler'in golüne ses getiren yorum...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'nin yetiştirdiği en büyük yeteneklerden Arda Güler, fileleri havalandırdığı muhteşem golüyle bir kez daha gündeme otururken, sosyal medyanın tanınmış isimlerinden Avukat Yaşar Baş'tan mevcut yönetime yönelik çok sert bir yaylım ateşi geldi. Baş, yönetimin transfer politikasını hedef alarak taraftarın tercümanı oldu.

Arda Güler'in sadece 20 milyon Euro gibi bir bedelle elden çıkarılmasını eleştiren Baş, yerine toplamda 25 milyon Euro maliyetle Sıdıku Cherif'in transfer edilmesini "akıl tutulması" olarak niteledi.

Bu zihniyetin Fenerbahçe'yi getirdiği noktanın ortada olduğunu belirten ünlü avukat, yaşanan tablonun acı bir futbol gerçeği olduğunu vurguladı.

LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid, Elche'yi 4-1 mağlup etti. Arda Güler'in 68 metreden attığı gol geceye damga vurdu.

ARDA GÜLER SAHNEYE ÇIKTI

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Elche maçında Arda Güler'i 58'inci dakikada oyuna dahil etti.

Arda Güler, karşılaşmanın 89'uncu dakikasında attığı golle geceye damga vurdu.

Elche kalecisinin önde olduğunu gören Arda Güler, kendi yarı sahasından kaleyi denedi ve ağları havalandırdı.

İNANILMAZ SEVİNÇ

Real Madrid taraftarları, Arda Güler'in golü sonrası tribünde çılgına döndü.

Real Madrid oyuncuları, uzun yıllar unutulmayacak bir gol atan Arda Güler'i tebrik etti.

Arda Güler'in 68 metre mesafeden attığı gol sonrası sadece ellerini havaya kaldırarak sevinmesi dikkat çekti.

 

REKORU EGALE ETTİ

Arda Güler'in attığı gol, LaLiga tarihinde en uzak mesafeden atılan gol rekorunu egale etti. Arda Güler'in golü 68 metreden attığı kaydedildi.

