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Fenerbahçe yöneticisinden şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, “1959 öncesi döneme ait 9 Türkiye Şampiyonluğu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yüzde 100 hakkıdır.

05 Mart 2019 Salı 10:48
Fenerbahçe yöneticisinden şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, “1959 öncesi döneme ait 9 Türkiye Şampiyonluğu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yüzde 100 hakkıdır. Haklı davamıza sonuna kadar hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.


Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, sarı-lacivertli kulübün, 1959 yılından önceki şampiyonların da geçerli sayılması yönünde başlatılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Davalarından asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Sipahioğlu, “Hep söylediğimiz gibi, bu işin iki ayağı var. Önce iletişim, sonra hukuk. Önümüzdeki süreçlerde, iletişim ayağı daha ileri boyutlara getirilip tamamlandığında, hukuki başvurular da gerçekleşecektir. Haklı davamıza sonuna kadar hep birlikte sahip çıkacağız! Bu davamızda ne kadar haklı olduğumuzu ve tarihi hiçe sayan emsalsiz, keyfi bir yaklaşım sergilendiğini tarafsız kamuoyu her geçen gün çok daha iyi anlıyor. Dün akşam da konuyu objektifçe ele alarak, ’Fenerbahçe’nin hakkıdır’ şeklinde görüş belirten yorumculara teşekkür ederim. Bizzat Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenmiş-oynatılmış, 1959 öncesi döneme ait 9 Türkiye Şampiyonluğu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yüzde 100 hakkıdır. Dünyanın hemen hemen her yerinde, ülke federasyonunun oynattığı ve ulusal olan tüm emsalleri sayılmaktadır. Ana kıstaslar açıkça bunlardır” yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:48
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