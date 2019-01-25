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Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Bu sezon çok kötü bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, Victor Moses'i kadrosuna kattı.

25 Ocak 2019 Cuma 16:45
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler oyuncunun 1,5 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı." ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 16:45
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