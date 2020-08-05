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Spor

Fenerbahçe yeni teknik direktörü açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:47:00 -
Fenerbahçe yeni teknik direktörü açıkladı

Fenerbahçe Erol Bulut'u teknik direktör olarak göreve getirdiğini açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor.

1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca Kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra Teknik Direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, Çubuklu'ya Teknik Direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor.

Yuvana hoş geldin Erol Bulut.

Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam.

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