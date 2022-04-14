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Spor Fenerbahçe yeni sol bekini buldu!
Spor

Fenerbahçe yeni sol bekini buldu!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, önceliğini sol bek bölgesine verdi. Sarı-lacivertliler bu bölge için ilk adayı Birger Meling olarak belirledi. Norveçli sol bekten yüksek bonservis bedeli talep edilmesi halinde ise rota Oscar Dorley olacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 11:31:00 -
Fenerbahçe yeni sol bekini buldu!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, önceliğini sol bek bölgesine verdi. Sarı-lacivertliler bu bölge için ilk adayı Birger Meling olarak belirledi. Norveçli sol bekten yüksek bonservis bedeli talep edilmesi halinde ise rota Oscar Dorley olacak.

eni sezonun hocası henüz belli olmasa da Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Lacivertliler, sol bek için Rennes forması giyen Birger Meling'i gündemine aldı.

Sabah'ın haberine göre; 27 yaşındaki Norveçli futbolcunun menajeri ile görüşüldü ve şartlar soruldu. Harekete geçmeden önce ligdeki durumunun kesinleşmesini bekleyen Fenerbahçe, ikincilik söz konusu olmazsa transferde aceleci olmayacak.

Ancak her hâlükârda Meling, listenin başında yer alacak. Fransız kulübünün yüksek bonservis bedeli talep etmesi durumunda Slavia Prag'ın Liberyalı yıldızı Oscar Dorley ile temasa geçilecek.

Başarılı performansıyla dikkatleri çeken Birger Meling, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

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