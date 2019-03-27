Fenerbahçe, yeni 10 numarasını buldu Süper Lig'de zorlu dönemlerden geçen Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'un 10 numarası Kostas Fortounis için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe, yeni sezon için aradığı 10 numarayı Yunanistan'da buldu. Sarı-lacivertlilerin yenilenen scout ekibinin radarına giren Olympikos'un yıldızı Kostas Fortounis için girişimler hızlandırıldı. Fortounis'in karşılaşmalarını yakından takip eden scout, transfer konusunda Comolli'ye olumlu rapor verdi. Görüşmeler olumlu Ekonomik sıkıntı içinde olan Yunanistan ekibi oyuncunun satılmasına sıcak bakıyor. Görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği belirtildi. 21 Temmuz 2014'ten bu yana Olympiakos forması giyen 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Akşam)

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