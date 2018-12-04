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Fenerbahçe yaraları sarmak için sahaya çıkacak

Süper Lig'de kötü gidişata bir türlü son veremeyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ağırlayacağı Giresunspor karşısında galibiyet elde ederek moral bulmaya çalışacak.

04 Aralık 2018 Salı 16:21
Fenerbahçe yaraları sarmak için sahaya çıkacak

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 6 Aralık Perşembe günü Giresunspor'u ağırlayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Sahada olmayanlar pas çalışmasıyla başladı

Süper Lig'de dün konuk ettiği Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, kupa maçı için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde toplandı.

Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana, diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın, dar alanda çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklar yarın tamamlanacak

Sarı-lacivertliler, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:21
  1. Fenerbahçe
  2. Ziraat Türkiye Kupası
  3. Giresunspor
  4. Süper Lig
  5. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
  6. Erwin Koeman
  7. Kasımpaşa

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