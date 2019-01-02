Fenerbahçe Volkan Demirel kararını açıkladı!

Ersun Yanal'ın yeniden Fenerbahçe'ye gelişinin ardından durumları merak konusu olan kadro dışındaki isimlerden Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe'nun afedilip kamp kadrosuna dahil edilmesi sonrası gözlerin çevrildiği Volkan Demirel'in de teknik heyet tarafından affedildiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar ve Aatif'ın affedilmesinin ardından merakla beklenen bir diğer ismin de durumu belli oldu.

Demirel tekrardan kaptan

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre, kadro dışı bırakılan isimlerden olan kaleci Volkan Demirel için de bugün af kararı çıktı. Tecrübeli kaleci, böylece Sarı-Lacivertli takımın Antalya'da yapacağı devre arası hazırlık kampının kadrosuna dahil edilecek.

Tecrübeli futbolcunun kaptanlığının da devam ettiği bildirilirken teknik direktör Ersun Yanal'ın da Volkan'dan takım içindeki ağırlığını sürdürmesini istedi.

Ozan Tufan'ın durumu belirsiz

Kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Ozan Tufan'ın ise durumu hala belirsiz. Henüz af çıkmayan 23 yaşındaki oyuncunun durumu transfer dönemindeki gelişmelere göre şekillenecek.