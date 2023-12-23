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Spor Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbi için dev prim
Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbi için dev prim

Yeniakit Publisher
2023-12-23 13:24:00 -
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbi için dev prim

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray yarın karşıya gelecek. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray yönetimi derbiye özel prim belirledi.

Süper Lig'in zirvesi bu hafta dev maça sahne olacak. Fenerbahçe derbide sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Dev maç öncesi lider konumda olan Fenerbahçe, ezeli rakibini mağlup edip puan farkıyla liderliğini sürdürmek istiyor. Galatasaray ise Fenerbahçe'ye karşı son yıllarda Kadıköy'de aldığı iyi sonuçları sürdürme hedefinde.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi zaferi için 150 bin TL'lik prim dağıtacak.

Yine haberde Galatasaray'ın derbiye Manchester United tarifesi uygulayacağı ve futbolculara en az 150'şer bin TL prim dağıtılacağı belirtildi.

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