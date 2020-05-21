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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde... Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden açıklama

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, gündemlerinde transfer olmadığını ve çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:42:00 - 2020-05-21 19:51:14
Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde... Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden açıklama

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, yıldız oyuncu hakkında çıkan transfer haberleri ile açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla transfer iddialarını yalanlayan Afacan, "Şu an tek düşüncemiz de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor'un başarısıdır. Gündemimizde transfer konuları yoktur" dedi.

Erkan Afacan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Mert Hakan Yandaş için basında yer alan protokol haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bilinmelidir ki Türk takımlarının, Türk oyuncularla gelecek sezon için protokol (ön anlaşma) yapmasının TFF tarafınca bir gerçekliliği olmamakla beraber bu durum cezai şarta bağlanmıştır.

'İddialar doğru değildir'

Sözleşmenin devam ettiği kulübün izni olmadan oyuncu hiçbir şekilde başka takıma imza atamaz. Bu sebepten dolayı hakkımızda yanlış anlaşılmalara neden olacak iddialar doğru değildir.

'Planlarımızı sezon sonu yapacağız'

Bizim Sivasspor ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz mevcut. Şu an tek düşüncemiz de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor'un başarısıdır. Gelecekle ilgili planlarımızı sezon sonu yapacağız. Şu an gündemimizde transfer konuları yoktur. Bu arada Mert Hakan Yandaş ve benim bu konuda hiçbir basın yayın organına röportajım olmamıştır.

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