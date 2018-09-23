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Fenerbahçe ve Beşiktaş 348. maçlarına çıkacak

Yarın Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Beşiktaş 94 yıllık rekabette 348. maçlarına çıkacaklar.

23 Eylül 2018 Pazar 11:31
Fenerbahçe ve Beşiktaş 348. maçlarına çıkacak

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 348. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 347 kez karşılaştı.

FENERBAHÇE'DEN 478 GOL

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 347 maçta Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 478 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 124 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 39 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 137 golüne, siyah-beyazlılar 136 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE, SON 22 MAÇTA 4 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 22 derbiden sadece 4'ünde mağlup oldu.

Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 22 maçtan 11'ini kazandı, 7 kez eşitliği bozamadı.

Rekabette 19'u Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 22 maçın sonucu şöyle:

SON MAÇ YARIDA KALDI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son derbi, geçen sezon yaşanan saha olayları sebebiyle yarıda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'lik ilk maçın rövanşında iki takım 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada skor 0-0'ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı.

İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş sahaya çıkmayınca, 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 11:31
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş
  3. Süper Lig
  4. Ülker Stadı
  5. Türkiye Kupası
  6. Ziraat Türkiye Kupası
  7. Mete Kalkavan
  8. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu
  9. Beşiktaş Kulübü

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