Fenerbahçe ve Beşiktaş, 24Erzincansporlu Aktürkoğlu’nun peşinde

3’üncü Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren 24Erzincanspor’da bu sezon attığı 17 gol ve yaptığı 12 asistle tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Muhammet Kerem Aktürkoğlu’na, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın talip olduğu öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a karşı sergilediği performansla dikkat çeken 24Erzincanspor’un sol kanat oyuncusu Muhammet Kerem Aktürkoğlu’na Fenerbahçe, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, birinci lig takımlarından Altınordu’nun yanı sıra Erzurumspor ve Karagümrük, 2. ligden ise Manisa FK’nın talip olduğu öğrenildi.

24Erzincanspor’la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Muhammet Kerem Aktürkoğlu’nu alacak kulüp, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.