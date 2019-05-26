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Fenerbahçe, UEFA’dan alabileceği cezaları açıkladı

Fenerbahçe, 57.

26 Mayıs 2019 Pazar 16:23
Fenerbahçe, UEFA’dan alabileceği cezaları açıkladı

Fenerbahçe, 57.5 milyon Euro denk hesap açığı sebebiyle alabileceği cezaları açıkladı.


Fenerbahçe’nin konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama şöyle:


"UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu’ndan (CFCB-Club Financial Control Body) 24.05.2019 akşamı tarafımıza ulaşan yazıda, 2016 Mayıs ayında imzalanan Uzlaşma Anlaşması’na (Settlment Agreement) uyulmadığı dikkate alınarak, dosyamızın Kulüp Mali Kontrol Kurulu Karar/Yargılama Dairesine (Adjudicatory Chamber) sevkedilmesine karar verildiği bildirilmiştir.


2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre; 2017/18 sezonu finansal sonuçlarında azami denk hesap açığı taahhüdümüz 10 milyon Euro olarak belirlenmiş, denk hesap açığımızın 20 milyon Euro’yu aşması durumunda ise Yargı Dairesi’ne sevk edileceğimiz belirtilmişti. 2017/18 sezonu için denk hesap açığı beklenmedik kur ve faiz oranlarındaki artışın da etkisiyle 57.5 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.


Kulübümüzün Yargı Dairesine sevk yazısında tavsiye edilen disiplin yaptırımları aşağıdaki gibidir.


- a) UEFA gelirlerinden 2.5 milyon Euro kesinti yapılması,


- b) Gelecek 2 sezonda(2019/20 ve 2020/21) UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncu tescilinin yasaklanması,


- c) Gelecek 2 sezona (2019/20 ve 2020/21) katılım (UEFA müsabakaları) A Listesine yazılabilecek oyuncu sayısının 23 olarak kısıtlanması


Yukarıda belirtilen UEFA gelirlerinden 2.5 mn EUR kesinti tutarı, aşağıdaki hususların tamamının yerine getirilmesi halinde düşürülebilecektir.


- Finansal kurumlarla borç yapılandırma planında anlaşılması ve Haziran 2019’da ilgili taraflarca imzalanması ve,


- TFF’nin yeni finansal kontrol düzenlemelerinde Kulübün Haziran 2019’da anlaşma sağlaması ve 2019/20 sezonunda uygulanması


Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 16:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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