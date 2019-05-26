Fenerbahçe, UEFA yaptırımlarını açıkladı! Gelecek 2 sezon boyunca...

Fenerbahçe Kulübü, UEFA'nın yaptırımlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu'ndan (CFCB-Club Financial Control Body) 24.05.2019 akşamı tarafımıza ulaşan yazıda, 2016 Mayıs ayında imzalanan Uzlaşma Anlaşması'na (Settlment Agreement) uyulmadığı dikkate alınarak, dosyamızın Kulüp Mali Kontrol Kurulu Karar/Yargılama Dairesine (Adjudicatory Chamber) sevkedilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

37,5 milyon euro fark!

2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre; 2017/18 sezonu finansal sonuçlarında azami denk hesap açığı taahhüdümüz € 10 milyon olarak belirlenmiş, denk hesap açığımızın € 20 milyon'u aşması durumunda ise Yargı Dairesi'ne sevk edileceğimiz belirtilmişti. 2017/18 sezonu için denk hesap açığı beklenmedik kur ve faiz oranlarındaki artışın da etkisiyle € 57,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Kulübümüzün Yargı Dairesine sevk yazısında tavsiye edilen disiplin yaptırımları aşağıdaki gibidir.

- a) UEFA Gelirlerinden 2,5 mn EUR kesinti yapılması,

- b) Gelecek 2 sezonda(2019/20 ve 2020/21) UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncu tescilinin yasaklanması,

- c) Gelecek 2 sezona (2019/20 ve 2020/21) katılım (UEFA müsabakaları) A Listesine yazılabilecek oyuncu sayısının 23 olarak kısıtlanması

Yukarıda belirtilen UEFA gelirlerinden 2,5 mn EUR kesinti tutarı, aşağıdaki hususların tamamının yerine getirilmesi halinde düşürülebilecektir.

- Finansal kurumlarla borç yapılandırma planında anlaşılması ve Haziran 2019'da ilgili taraflarca imzalanması ve,

- TFF'nin yeni finansal kontrol düzenlemelerinde Kulübün Haziran 2019'da anlaşma sağlaması ve 2019/20 sezonunda uygulanması

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.