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Fenerbahçe, tur için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında yarın sahasında konuk edeceği Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını yenmesi durumunda son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:33
Fenerbahçe, tur için sahada

İlk 4 maç sonunda gruptan çıkmayı garantileyen lider Dinamo Zagreb'in 5 puan gerisinde 7 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin, üst tura yükselmek için önemli bir avantajı bulunuyor.

Grupta üçüncü sırada yer alan Slovak ekibi Spartak Trnava'nın 3 puanı bulunurken, gruptan çıkma şansı kalmayan Belçika ekibi Anderlecht 1 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda 4-1 yenildiği rakibi mağlup ederse Anderlecht-Spartak Trnava maçının sonucuna bakmadan adını son 32 takım arasına yazdıracak.

Spartak Trnava, deplasmanda Anderlecht'e yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında puan alamasa bile grup ikincisi olarak yine tur atlayacak.

Slovak ekibinin, Anderlecht karşısında sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ise Fenerbahçe'ye son maçlar öncesi tur atlamak için Hırvat rakibi karşısında 1 puan yeterli olacak.

 

- Gruplardan hep çıktı

 

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce yer aldığı 5 grup aşamasından da üst tura yükselmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki grup aşamasını rahat geçiyor.

Fenerbahçe, 2006-2007'de UEFA Kupası adı altında oynanan organizasyonda 3. olarak bir üst tura çıkarken, 2009-2010, 2012-2013, 2016-2017'yi lider, 2015-2016'yı da ikinci bitirerek bir sonraki turda mücadele etme hakkı kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu başarıyı 6. kez tekrarlamak için yarın Dinamo Zagreb karşısına çıkacak.

 

- Trabzonspor yenilgisini unutturmaya çalışacak

 

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanında aldığı yenilgiyi, Avrupa'da tur atlayarak taraftarına unutturmaya çalışacak.

Ligde 15. sırada bulunan ve tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, performansıyla taraftarını üzdü.

Avrupa kupalarına da kötü bir başlangıç yapan ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk maçında Dinamo Zagreb'e farklı kaybeden sarı-lacivertliler, bu kulvarda son 3 maçta toparlanarak 7 puan topladı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:33
  1. Trabzon
  2. Dinamo Zagreb
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. SÜPERLİG
  6. UEFA Avrupa Ligi

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