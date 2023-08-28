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Gündem Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı gerçekleştirildi
Gündem

Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2023-08-28 10:23:00 -
Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı gerçekleştirildi

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı Bağcılar’ da aracıyla seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Gölbaşı olayda hafif yaralanırken yanında bulunan iki arkadaşı ise ağır yaralandı.

 Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı Bağcılar’ da aracıyla seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Gölbaşı olayda hafif yaralanırken yanında bulunan iki arkadaşı ise ağır yaralandı.

Olay geçtiğimiz gece Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı ve yanında bulunan iki arkadaşı aracıyla seyir halindeyken pusu kuran kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Bir sitenin önünde gerçekleşen saldırının ardından saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken sitenin güvenlik görevlileri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gölbaşı ve yanındaki arkadaşlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Gölbaşı saldırıda hafif yaralanırken yanında bulunan iki kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri de olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken olay yerinde bulunan kameralardan saldırganları tespit etmek için çalışma başlatıldı.
Gölbaşı geçen yıl da saldırıya uğramıştı
Cem Gölbaşı geçen yıl Eylül ayında Sarıyer’de gittiği bir balıkçıda da saldırıya uğramıştı. Balıkçıda çalan fasılın bitmesi üzerine çıkan tartışma da bir şahıs Gölbaşı’nın kafasında şişe kırıp havaya ateş açmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan Emir A. , Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H.’yi yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalamıştı.

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