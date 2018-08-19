Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Giuliano'nun Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.19 Ağustos 2018 Pazar 16:57
Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Giuliano'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr FC'ye transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.
Sarı-lacivertlilerin Sambacı'nın transferiyle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
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