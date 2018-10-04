Fenerbahçe transferi açıkladı! Henüz 18 yaşında

Fenerbahçe Kulübü, altyapısındaki 18 yaşındaki futbolcusu Deniz Yılmaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 12 Ocak 2000 doğumlu Deniz ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, stoperde görev yapan genç futbolcunun imza töreninde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli'nin de yer aldığı aktarıldı.

İmza sonrasında kulüp televizyonuna konuşan Deniz Yılmaz, "Çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Bana bu şansı tanıdıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.