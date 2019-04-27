Fenerbahçe, Trabzonspor'dan 1 puanı son anda aldı! Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, uzatmanın son dakikasında bulduğu golle Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç 1-1 berabere bitti. Trabzonspor'un golünü 16. dakikada Yusuf Yazıcı attı. Fenerbahçe'ye puanı getiren gol ise 90+6. dakikada Valbuena ile geldi. Fenerbahçe'de 71. dakikada Sadık Çiftpınar, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, 53 puanla 4. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe ise 34 puanla 14. sırada kaldı.



Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

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