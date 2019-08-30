Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertlikulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörErsun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların 2 gruba ayrılarak çalıştığı belirtildi. İlk gruptaki oyuncuların kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı, ikincigruptaki futbolcuların ise sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği kaydedildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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