Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.30 Ağustos 2019 Cuma 14:41
Sarı-lacivertlikulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörErsun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların 2 gruba ayrılarak çalıştığı belirtildi.
İlk gruptaki oyuncuların kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptığı, ikincigruptaki futbolcuların ise sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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