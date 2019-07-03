Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıkları için Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri’nde gelen Fenerbahçe, ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde başlayan antrenman, saat 18:30’da start aldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti. Minyatür kale ile süren çalışma taktik çalışma ile son buldu.

Öte yandan Fenerbahçe’nin yeni transferi Alman golcü Max Kruse ise antrenmanda yer aldı.

Bu arada U-19 ekibi de A takımdan ayrı olarak çalışma gerçekleştirdi.