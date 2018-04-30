Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe TFF'ye başvurdu!

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların, son 3 haftada yapacağı maçların aynı gün ve saatte oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:24
Fenerbahçe TFF'ye başvurdu!

Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki takımların son 3 haftadaki maçlarının aynı gün ve saatte oynanması talebine ilişkin TFF Genel Sekreterliği'ne gönderdiği yazı, kulübün internet sitesinde yayımlandı. 

Fenerbahçe Kulübünün TFF'ye başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Eşit şartlarda yarışma ilkesi gözetilmek suretiyle puanları birbirine çok yakın olarak ligin ilk 4 sırasında yer alan ve şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının müsabakalarını aynı gün ve saatte oynamak üzere 32. hafta programında değişiklik yapılmasını; 33 ve 34. hafta müsabakaları yönünden ise anılan takımların müsabakalarının aynı gün ve saatte oynanacak şekilde planlama yapılarak müsabaka takviminin buna uygun şekilde düzenlenmesini talep ve rica ederiz."

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 21:24
  1. Fenerbahçe
  2. TFF

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahraman itfaiyeciye veda
    1. Kahraman itfaiyeciye veda
    2. Tunceli'de çatışma! Yaralı askerler var
    3. “Bakın İşte Yalanlanmış, Hadi Unutun..
    4. Fenerbahçe TFF'ye başvurdu!
    5. Uzaklaştırma alan koca çatıya çıktı!
    6. Türkiye'nin de katıldığı Şahin-20..
    7. Antalya'da 8 milyon liralık vurgun!..
    8. Bomba iddia! CHP'li vekiller Akşener'e..
    9. "Çok mahcubum" diyerek istifa etti
    10. Yemen'den Türkiye'ye övgü
    11. Burak Yılmaz'dan Trabzonsporluları..
    12. Bahçeli'den son dakika açıklaması
    13. "İran'ın gizli nükleer silahını ele..
    14. ODTÜ'lülerden yeni buluş(!) Karl Marx..
    15. Yazışma uygulaması ülkede yasaklandı
    16. Fenerbahçe'den tarihi çağrı!
    17. İYİ Parti'de istifa depremi!
    18. Mağfiret, rızık,ferahlık isteyen yok..
    19. Van'da ilk defa düzenlenecek!
    20. Bülent Turan: Bir lider Paşa'yla..
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok