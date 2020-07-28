Fenerbahçe teknik direktörünü buldu
Fenerbahçe, uzun süredir arayışta olduğu teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaştı.
Fenerbahçe ile önümüzdeki sezon için her konuda anlaşan Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor kupa finalinin ardından sezonun bitimi sonrasında resmi imzayı atacak.
"Teknik heyeti ile geliyor"
Aytemiz Alanyaspor'da teknik kadrosunda 11-12 kişilik ekibi olan Erol Bulut'a, Fenerbahçe'ye gelirken yanında iki antrenör getireceği söylendi ve başarılı teknik adam yönetimin bu şartını kabul etti.