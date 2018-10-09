Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: Zor bir durumun içerisindeyiz, takım istikrarsız

UEFA Avrupa Ligi’nde F.Bahçe’nin S.Trnava ile oynadığı maç için Türkiye’ye gelen Hollandalı gazeteci Robert Misset, Cocu ile yaptığı konuşmalarını yayınladı. İşte Cocu’nun sözleri: Şu an farklı bir dünyada yaşıyorum. Takımın gelişimi düzgün bir şekilde sürüyor. Ben de kulüpte yüreğimi bu işe koymuş durumdayım. Koç ve Comolli ile birlikte farklı bir yapı kurmaya çalışıyorum. Başkanın uzun süreli bir vizyonu var. Ancak bunlar bir anda olacak şeyler değil. Zor bir durumun içerisindeyiz, takım istikrarsız. Gelen eleştirileri anlıyorum. Kulüp çarpıcı bir dönüşümü tecrübe ediyor ve sonuçlar hayal kırıklığı. Taraftar da şikayet ediyor.

MEYDAN OKUMA

Ben kendimi yeni bir projeye adamış durumdayım. Bu yolculuk bazı aksamalar olmadan gerçekleşmez, bunu biliyordum. Empoze edilen sınırlar içerisinde zor bir meydan okuma. Kendim için en kolay yolu seçmedim. Hiçbir şekilde Türkiye ile Hollanda’yı karşılaştıramazsınız. Fenerbahçe’de sonu ne olursa olsun, bu tecrübe benim için zenginleştirici.

Kaynak:Akşam