Fenerbahçe Teknik direktörü olan Erol Bulut kimdir?
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirildiğini açıkladı. Fenerbahçe Teknik direktörü olan Erol Bulut hakkında detaylar araştırılıyor. Erol Bulut kimdir? Erol Bulut kaç yaşında, nerelidir? İşte ayrıntılar...
Başarılı performansı ile dikkat çeken Teknik Direktör Erol Bulut, Fenberbahçe'yle anlaştı. Fenerbahçe'nin Erol Bulut'u tercih etmesi sonrası Erol Bulut kimdir, Fenerbahçe teknik direktör olan Erol Bulut kimdir, Erol bulut hayatı, Erol bulut hayatı biyografisi gibi sorular merak kazandı. İşte Erol Bulut'un hayatına dair ayrıntılar...
Erol Bulut kimdir?
30 Ocak 1975 doğumlu olan Erol Bulut, defans pozisyonunda görev yapmış Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, 3 Ağustos 2020 tarihinde görevinden ayrıldığını duyurdu. Erol Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.
95-96 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe)
96-97 Türkiye Kupası finalisti (Fenerbahçe)
97-98 Atatürk Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)