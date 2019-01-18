Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Ara dönemde transfer yapmak inanılmaz zor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Pozisyonları değerlendiremediklerini kaydeden Yanal, "Bu tür maçlarda, ilk yarının son 10 dakikasında arka arkaya gelen pozisyonlar, 7-8 dakikada 4 net pozisyon ve son dakikasında bir net pozisyon. 2. yarıda da 10 kişi kalmamız. Her geçen dakikada oyun güveni aşağıda, kırılmaya neden oluyor" dedi.

''Ara dönemde transfer yapmak inanılmaz zor''



Transferin zor olduğunu vurgulayan teknik adam, "Ara dönemde transfer yapmak inanılmaz zor. Her takım kendi oyuncusunu tutmak ve yüksek bedellerle satmak gayreti içinde oluyor. Transfer görüşmeleri ben geldiğimden beri yoğun devam ediyor. Sonuç alındıktan sonraki gün bile değişebiliyor" ifadelerini kulland