Fenerbahçe tarih yazdı: 20 yıllık rekoru tazeledi! İşte ligin tek hakimi
Fenerbahçe tarih yazdı: 20 yıllık rekoru tazeledi! İşte ligin tek hakimi

Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'u 2-0 deviren Fenerbahçe, 20 yıl sonra bir ilki başararak ligdeki ilk 20 maçını yenilgisiz tamamladı. Saracoğlu'nun aslanları, ligin tek namağlup takımı olarak tarihe geçti.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı lacivertliler 20 yıl aranın ardından ligdeki ilk 20 maçını namağlup tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yendi. Sarı lacivertliler, 20 yıl aranın ardından ligdeki ilk 20 maçını namağlup tamamladı ve zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe bu süreçte 13 galibiyet 7 beraberlik elde etti.

Rakip ceza sahasında 11 kez topla buluşan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, 9 kez kaleyi yokladı. Bu şutların 5'inde isabet bulan Fenerbahçe, sıfır virgül seksen gol beklentisi oranı yakaladı.

Marco Asensio attığı klas golle kilidi açtı. 10 gol 7 asiste ulaşan İspanyol futbolcu, bu sezon takımın ön plana çıkan isimlerinden biri oldu.

51 kez topla buluşup 2 kilit pas veren Asensio, rakip yarı sahada topun Fenerbahçe'de kalmasında da büyük rol oynadı.

Sarı lacivertliler, Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun bu karşılaşmada yoğun tempoda yorulan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.

