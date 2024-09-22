'Fenerbahçe taraftarının psikolog masraflarını kim karşılayacak?'

Dün gece Fenerbahçe kendi evinde büyük bir özgüven ve rahatlıkla çıktığı Galatasaray maçında bozguna uğradı. Ezeli rakibi tarafından ezilen oyuncular ve taraftar olayın şokunu atlatabilmiş değil.

Son on yıldır kupa ve başarı hasreti çeken taraftarın bahçe geçen sebeplerden dolayı sosyal hayatta da sıknıtıalr yaşadığı biliniyor. Sosyal medya platformu x'te bir çok kullanıcı "taraftarın bozulan psikolojisi için doktor masraflarını kim karşılayacak" sorusunu yöneltti.

Gözler ise Ali Koç'a yöneldi. Taraftarlar "Ali Koç bizi psikologa götür" sloganı attı.