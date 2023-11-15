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Spor Fenerbahçe taraftarını sevindiren gelişme! 2 yıldız milli arada geri dönüyor
Spor

Fenerbahçe taraftarını sevindiren gelişme! 2 yıldız milli arada geri dönüyor

Yeniakit Publisher
2023-11-15 22:04:00 -
Fenerbahçe taraftarını sevindiren gelişme! 2 yıldız milli arada geri dönüyor

Fenerbahçe, sezona rüya gibi bir giriş yaparak Süper Lig ve Avrupa’da oynadığı toplam 19 maçı da kazandı. Bu muhteşem başlangıcın ardından sarı lacivertlilere adeta nazar değdi. İlk 11’in değişilmez isimleri aynı dönemde sakatlandı. Bu 3’lünün olmayışı, İsmail Kartal’ın ekibini derinden sarstı. Ancak, Kanarya'nın iki yıldızından iyi haber var.

Edin Dzeko, Adana Demir maçında girdiği net pozisyonları değerlendirememişti. 4 isabetli şutunda da kaleci Ertaç’ı geçemeyen 37 yaşındaki forvet, 84. dakikada oyundan çıkartıldı. Dzeko, kenara gelirken İsmail Kartal’ın el-kol hareketleriyle tepki gösterdi. Bu olay sonrası özellikle sosyal medyada spekülasyonlar başladı. Ancak Fenerbahçe, İsmail Kartal ve Dzeko’nun dönüş yolunda yan yana oturdukları fotoğrafı sosyal medyadan, “Ligde 1. , Avrupa’da 1. devam” ifadeleriyle paylaşarak ikili arasında hiçbir sorun olmadığını gösterdi.

Çalışmalara başlayacaklar!

Fenerbahçe, Becao, Djiku ve Fred’den yoksun çıktığı Trabzonspor ve Ludogorets maçlarında sahadan yenilgiyle ayrıldı, Adana Demir deplasmanında ise 1 puan alabildi. Böylece 19 maçlık zafer serisi yerini 3 maçlık ‘galip gelememe’ serisine bıraktı. Milli ara, Sarı-Lacivertliler için tam da zamanında imdada yetişti. Kasığından sakatlık yaşayan Fred, Adana Demir karşısında forma giymeyi çok istese de ağrıları tekrarladığı için riske edilmemişti. Djiku’nun ise tedavi sürecinde sona geldi. Her iki futbolcu da Milli maç arasında takımla çalışmalara başlayacak.

Mert Hakan ve Joshua King başlayacak

Antrenmanlarda yeniden bir şanssızlık yaşamazlarsa, Fred ve Djiku’nun Karagümrük ile oynanacak olan lig müsabakasında formalarına kavuşacakları öğrenildi. Bu ikilinin yanı sıra Mert Hakan Yandaş ve Joshua King’in de takıma dönmesi bekleniyor. Ayak bileğinden atroskopi olan Serdar Aziz’in formasına kavuşması için yaklaşık 1 ay daha zamana ihtiyacı olduğu kaydedildi. Becao’nun dönüşü ise sezonun ikinci yarısını bulacak gibi görünüyor.

Kaynak: Fanatik

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