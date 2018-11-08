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Fenerbahçe taraftarından Terim'e küfür!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu 4 karşılaşmasında Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile karşı karşıya gelirken sarı-lacivertli taraftarlar Terim aleyhine tezahüratta bulundu.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:20
Fenerbahçe taraftarından Terim'e küfür!

Fenerbahçeli taraftarlar, Anderlecht maçının ilk devresinin son dakikalarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e küfürlü tezahürat yaptı. 

Fenerbahçe taraftarlarının stadyumdaki büyük kısmı bu tezahürata katılım gösterdi. Küfürlü tezahüratlar 3-4 dakika boyunca aralıksız olarak devam etti.

KORAY ŞENER UNUTULMADI

Fenerbahçe'nin Avrupa mesaisinde; Galatasaray derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Koray Şener unutulmadı. Statta bulunan taraftarlar Koray Şener için siyah giyerken, bir de koreografi hazırladı. Okul açık tribününde bulunan taraftarlar, Koray Şener'in fotoğrafının yer aldığı ve melek tasviri yapılan koreografide, ''Biz seninle öldük sen bizimle yaşayacaksın'' yazılı pankart açtı.

Maraton tribününde ise ''Sonsuza dek bizimlesin cennette yalnız değilsin'' pankartı ile Koray Şener'in fotoğrafı yer aldı.

STAT BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU

Fenerbahçe ile Anderlecht arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta tribünler büyük ölçüde doldu. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına ilgi gösterdi.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:20
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