Fenerbahçe taraftarından Cübbeli Ahmet Hoca'ya büyük sürpriz! Cemaat şaşkına döndü

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul'un Yenibosna ilçesinde Fenerbahçe taraftarı ile buluştu.

Fenerbahçe taraftarı Cübbeli Ahmet'i tezahürat ve meşalelerle karşıladı.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Cübbeli Ahmet Hoca, "Cübbeli Ahmet Hoca, Fenerbahçe gençliğinin Yenibosna'daki sohbet meclisine katıldı. 1 saat 15 dakika kadar ilmi sohbet yaptı ve eski tribün lideri merhum Safa Kalya'nın ruhu için okunan hatimlerin duâsını yaptı ve her sene yapılacak sene-i devriye meclislerine katılma sözü verdi. Sohbette ara ara gençlerin çok güldükleri latifeler yer buldu inşaallâh yakında tamamını sizinle paylaşacağız" dedi.

"Bu alemde kral Cübbeli Hoca"

Fenerbahçe taraftarının 'Ne Bartholomeos, ne Vatikan Papa, bu alemde kral Cübbeli Hoca' tezahüratlarında bulunması eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Cemaat üyeleri ise tezahürat ve meşaleler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.