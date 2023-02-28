  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe taraftarına büyük şok! İlk Güvenlik Kurulu kararını verdi...
Spor

Fenerbahçe taraftarına büyük şok! İlk Güvenlik Kurulu kararını verdi...

Fenerbahçe taraftarının son maçta "Hükümet istifa" sloganları sonrası son dakika kararı geldi. Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor-Fenerbahçe maçında tribünlere Fenerbahçe taraftarı alınmayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 13:24:00 -
Fenerbahçe taraftarına büyük şok! İlk Güvenlik Kurulu kararını verdi...

Fenerbahçe taraftarının son maçta "Hükümet istifa" sloganları sonrası son dakika kararı geldi. Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor-Fenerbahçe maçında tribünlere Fenerbahçe taraftarı alınmayacağını duyurdu.

Kayserispor - Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak. Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki son maçta tribünlerde "Hükümet İstifa" sloganları atılmıştı. Fenerbahçe maçındaki protestoları Beşiktaş tribünlerindeki sloganlar takip etmişti.

Bunun üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti ve tribünlere gerekirse seyirci alınmamasını istemişti.

Kayseri İlk Güvenlik Kurulu kararı gereğince Kayserispor - Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacağı duyuruldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23