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Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i unutmadı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe kendi evinde Anderlecht'i konuk ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar Galatasaray derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener unutmadı.

08 Kasım 2018 Perşembe 19:31
Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i unutmadı

Ülker Stadyumu'nda saat 18.50'de başlayan maçta İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Anderlecht maçına Galatasaray derbisinin 11'ine göre 2 değişiklikle çıktı. Koeman, Isla ve Benzia'nın yerine Şener ile Slimani'ye görev verdi. Öte yandan takımın önemli isimlerinden Alper Potuk kadroda yer almadı.

Sarı lacivertli ekipte altyapıdan takıma dahil edilen 19 yaşındaki Mahsun Çapkan, kadroya dahil edildi. Çapkan karşılaşmaya yedek soyundu.

Koray Şener unutulmadı

Fenerbahçe'nin Avrupa mesaisinde; Galatasaray derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Koray Şener unutulmadı. Statta bulunan taraftarlar Koray Şener için siyah giyerken, bir de koreografi hazırladı. Okul açık tribününde bulunan taraftarlar, Koray Şener'in fotoğrafının yer aldığı ve melek tasviri yapılan koreografide, ''Biz seninle öldük sen bizimle yaşayacaksın'' yazılı pankart açtı.

Maraton tribününde ise ''Sonsuza dek bizimlesin cennette yalnız değilsin'' pankartı ile Koray Şener'in fotoğrafı yer aldı.

Tribünler büyük ölçüde doldu

Fenerbahçe ile Anderlecht arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta tribünler büyük ölçüde doldu. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına ilgi gösterdi.

Ampute Milli Takımı'na plaket

Meksika'nın San Juan de Ios Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupası'ndan ikinci olarak dönen Ampute Futbol Milli Takımı, başkan Ali Koç'un davetlisi olarak Ülker Stadumu'na geldi. Karşılaşma öncesinde tribünleri selamlayan millilere daha sonra başkan Ali Koç tarafından plaket takdim edildi. Statta bulunan taraftarların yoğun alkışı ile plaketlerini alan millilere, ''Türkiye sizinle gurur duyuyor'' şeklinde tezahürat yapıldı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 19:31
  1. Fenerbahçe
  2. Koray Şener
  3. Galatasaray
  4. Ali Koç

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