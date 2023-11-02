Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal'ı savundu, PFDK açıkladı!
Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal için ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Pendikspor mücadelesi sonrası yaptığı açıklamalarla hakemin maçtaki kararlarını eleştirmişti. İsmail Kartal bu açıklamalar sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevk edilmişti.
PFDK' bugün kararını açıkladı ve İsmail Kartal'ın ceza almadığını duyurdu.
İşte o açıklama:
FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL hakkında, 29.10.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir.