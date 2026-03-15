Fenerbahçe taraftarı Ederson'un eşini isyan ettirdi: Sanki bizden önce şampiyon oluyordunuz!

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un eşi Lais Moraes, sosyal medyadan tehdit mesajları aldığını açıkladı. Yaşadıklarını Instagram hikayesi üzerinden açığa kavuşturan Moraes, Türkçe paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bana neden Türkçe yazmadığımdan tutun eşim ve çocuklarıma kadar her konuda çok fazla hakaret, saldırı ve tehdit mesajı alıyorum. Bu gerçekten çok üzücü. Ben futbolcu değilim. Ben sadece 13 yıldır birlikte olduğum eşimin en büyük destekçisiyim. Bana, aileme, çocuklarıma ve eşime hakaret edilmesini görmek benim için çok zor. Çünkü onlar benim hayatımdaki en önemli şeyler. Oysa istemeyenler beni takip etmeyi bırakıp kendi hayatlarına devam edebilirler. Hakaret ve tehdit edenler rakip takım taraftarları da değil. Paylaştığım içerik ilginizi çekiyorsa yorum yapabilirsiniz. Eğer memnun değilseniz, yolunuza devam edin. Ben her zaman olduğu gibi eşimi desteklemeye devam edeceğim. Ama takımın geçmiş yıllarda şampiyon olmamasının yükünü ben taşıyamam.”