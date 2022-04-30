Fenerbahçe taraftarı Bağdat Caddesi'nde nöbet tutacak
Fenerbahçe taraftarları ezeli rakipleri Trabzonspor'un bayrağının Bağdat Caddesi'ne asılmaması için bölgede nöbet tutuyor.
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek üzere olan Trabzonspor'un bayrakları 81 ildeki taraftarlar tarafından şehirlere asılmaya devam ediyor.
Bordo-mavili taraftarlar yıllar sonra gelen bu coşkuyu doyasıya yaşarken ezeli rakibi Fenerbahçe'de de başka bir dert var.
KFY grubu caddeyi koruyacak
Sarı-lacivertlilerin kalesi haline gelen Bağdat Caddesi'ne Trabzonspor bayrağı dikilmesini önlemek isteyen taraftar grupları her yeri Fenerbahçe bayraklarıyla donatırken sabaha kadar bölgeyi koruyacaklarını açıkladı.