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Spor Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Fenerbahçe özel maçta Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Yeniakit Publisher
2022-04-18 22:28:00 -
Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk özel maçta karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı kaçta?

Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, yarın Ukrayna ekibiyle özel maça çıkacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşma TV8 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor.​​​​​​​ İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.

Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.

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