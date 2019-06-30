Fenerbahçe, sezon hazırlıklarına yarın başlıyor - Sarı-lacivertli futbol takımı, 2019-2020 sezonu hazırlık döneminin ilk antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacak



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Geride kalan sezonda Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada bitirerek taraftarlarını üzen sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını yarın teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde saat 19.00'da yapacak. Sarı-lacivertli futbolcular, salı ve çarşamba günü ise sağlık testlerinden geçecek. Fenerbahçe, 3 Temmuz Çarşamba günü kamp çalışmaları için Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Burada 13 Temmuz'a kadar kamp yapacak sarı-lacivertliler, daha sonra İstanbul'da çalışacak. 21-25 Temmuz'da Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayacak sarı-lacivertliler, 30-31 Temmuz'da ise Almanya'daki Audi Kupası'nda maçlara çıkacak.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.