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Fenerbahçe, Serdar Aziz ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadro dışlı bıraktığı Serdar Azizle her konuda anlaştı.

13 Ocak 2019 Pazar 09:55
Fenerbahçe, Serdar Aziz ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın gönderme kararı aldığı Serdar Aziz'le her konuda anlaştı.Tecrübeli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray'dan aldığı parayı kazanacak

Serdar Fenerbahçe'den Galatasaray'dan aldığı 2 milyon euroluk maaşı istedi. Sarı-Lacivertli yönetim de bunu kabul etti. G.Saray ile F.Bahçe anlaşırsa Serdar, Sarı-Lacivertli formayı giyecek. (Güneş)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 09:55
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Saray
  4. G.Saray
  5. Galata
  6. F.Bahçe

YORUM YAZ

  • ZiyaNZiyaN53 dk önce
    Batmakta olan kulüpler nasıl oluyor da bir oyuncuya yıllık 2 milyon eurodan maaş taahhüt edebilir?

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