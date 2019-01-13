Fenerbahçe, Serdar Aziz ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın gönderme kararı aldığı Serdar Aziz'le her konuda anlaştı.Tecrübeli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray'dan aldığı parayı kazanacak

Serdar Fenerbahçe'den Galatasaray'dan aldığı 2 milyon euroluk maaşı istedi. Sarı-Lacivertli yönetim de bunu kabul etti. G.Saray ile F.Bahçe anlaşırsa Serdar, Sarı-Lacivertli formayı giyecek. (Güneş)