Fenerbahçe, Serdar Aziz ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadro dışlı bıraktığı Serdar Azizle her konuda anlaştı.13 Ocak 2019 Pazar 09:55
Fenerbahçe, Galatasaray'ın gönderme kararı aldığı Serdar Aziz'le her konuda anlaştı.Tecrübeli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Galatasaray'dan aldığı parayı kazanacak
Serdar Fenerbahçe'den Galatasaray'dan aldığı 2 milyon euroluk maaşı istedi. Sarı-Lacivertli yönetim de bunu kabul etti. G.Saray ile F.Bahçe anlaşırsa Serdar, Sarı-Lacivertli formayı giyecek. (Güneş)
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