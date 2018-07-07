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Fenerbahçe sahaya çıkıyor!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu akşam oynayacağı ilk hazırlık maçı için antrenman yaptı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:01
Fenerbahçe sahaya çıkıyor!

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın, yan top çalışmalarıyla sona erdiği bildirildi.

Fenerbahçe, sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçını bugün saat 19.00'da 1. Lig ekibi İstanbulspor ile Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacak.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:01
  1. Fenerbahçe
  2. İstanbulspor
  3. Necmi Kadıoğlu Stadı
  4. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
  5. Phillip Cocu

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