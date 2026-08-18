Fenerbahçe, Romelu Lukaku’yu UEFA listesine ekledi
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, oyuncu listesini güncelledi. Yeni transfer Romelu Lukaku kadroya alınırken Sidiki Cherif listeden çıkarıldı.
Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Lyon ile oynayacağı kritik karşılaşmalar öncesinde UEFA’ya bildirdiği kadroda değişikliğe gitti.
Sarı-lacivertli kulüp, yeni transfer Romelu Lukaku’nun ismini UEFA listesine ekledi. Bu değişiklik kapsamında Sidiki Cherif kadrodan çıkarıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA’ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi. Yeni transfer Romelu Lukaku listeye dahil edilirken, Sidiki Cherif kadrodan çıkarıldı.
Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N’Golo Kante, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene."