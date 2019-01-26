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Fenerbahçe, potada Beşiktaş'a karşı serisini sürdürdü

- Sarı-lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ı yenerek rakibi karşısında galibiyet serisini 16 maça yükseltti

26 Ocak 2019 Cumartesi 22:03
Fenerbahçe, potada Beşiktaş'a karşı serisini sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-58 yenerek rakibi karşısındaki galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan derbi maçı Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdü. İlk yarısını 36-32 önde kapattığı maçtan 21 sayı farkla 79-58 galip ayrıldı.

Rakibi karşısında son yenilgisini THY Avrupa Ligi son 16 turunda 5 Nisan 2013'te 80-73'lük skorla alan sarı-lacivertliler, 6 yıllık yenilmezlik serisine bir galibiyet daha ekledi. Fenerbahçe Beko'nun böylece rakibi karşısındaki galibiyet serisi 16 maça çıktı.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde 2 maçlık deplasman yenilgi serisini de bitirdi ve 15. maçında 13. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Beşiktaş Sompo Japan ise ligde üst üste 2. toplamda da 7. yenilgisini aldı.


- Ligdeki seri 18 oldu


Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Japan karşısında ligdeki galibiyet serisini ise 18 maça yükseltti.

Beşiktaş Sompo Japan karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 18 lig maçını da kazandı.


- Obradovic'in Beşiktaş'a karşı yenilgisi yok


Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a karşı kaybetmeme serisini sürdürdü.

Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, tecrübeli başantrenörle çıktığı 16 maçı da galibiyetle tamamladı.


- Fikret Orman'a tepki


Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe Beko'nun farkı açmasıyla siyah-beyazlı taraftarlar, Fikret Orman aleyhine tezahüratlar yapmaya başladı. Taraftarlar, "Fikret Orman, paralar nerede", "sekiz sene oldu senin süren doldu, yeter artık Fikret, Beşiktaş'ı terk et" tezahüratları yaptı.


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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 22:03
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. seri
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Lig
  5. Zeljko Obradovic

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