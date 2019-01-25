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Fenerbahçe, potada Beşiktaş'a 6 yıldır kaybetmiyor

- Sarı-lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın karşılaşacağı rakibiyle son 6 yılda oynadığı 15 resmi maçı da kazandı- Fenerbahçe Beko, rakibi karşısındaki son yenilgisini THY Avrupa Ligi'nde alırken, ligde ise 7 yıldır maç kaybetmiyor- Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde Beşiktaş Sompo Japan'a karşı hiç yenilgi yaşamadı

25 Ocak 2019 Cuma 12:08
Fenerbahçe, potada Beşiktaş'a 6 yıldır kaybetmiyor


İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında yarın derbide karşılaşacağı Beşiktaş Sompo Japan'a karşı son yıllarda büyük bir üstünlük kurdu.

Fenerbahçe Beko, siyah-beyazlı takımla son 6 yılda oynadığı resmi maçları kaybetmedi. Rakibi karşısındaki son yenilgisini THY Avrupa Ligi son 16 turunda 5 Nisan 2013'te 80-73'lük sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş Sompo Japan'a galibiyet sevinci yaşatmadı.

Söz konusu 6 yılda oynanan 15 resmi maçı da Fenerbahçe galip bitirdi.


- Ligde 7 yıldır kaybetmiyor


Fenerbahçe Beko, rakibine ligde ise 7 yıldır maç kaybetmiyor.

Beşiktaş Sompo Japan karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 17 lig maçını da kazandı.


- Obradovic'in Beşiktaş yenilgisi yok


Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi.

Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, söz konusu 15 maçlık seriyi de bu sürede yakaladı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:08
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Fenerbahçe Beko
  4. seri
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Lig
  6. Zeljko Obradovic

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